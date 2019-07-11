微软官方宣布将于 2020 年 1 月 10 日关闭 Remix3D.com 网站

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 11 日消息：微软官方宣布，伴随 Windows 10 Creators Update 推出的 Remix 3D 将于 2020 年 1 月 10 日关闭。

Remix 3D 这项服务允许 Paint 3D 用户通过在线存储库下载 3D 物体对象，修改它们以及与他人分享完成的创作来轻松启动和运行。

在通知用户的电子邮件中，微软已经正式宣布将关闭 Remix 3D 服务网站：

微软将于 2020 年 1 月 10 日停止服务Remix3D.com网站。我们建议所有希望保留其上传内容的用户采取行动并尽快将其现有的Remix3D.com 3D模型下载到其他文件存储和共享平台，因为Remix3D.com将在此日期后不再提供支持。

在Remix3D.com站点和存储服务器上的现有内容将根据以下计划停用：

[ 2019 年 7 月 10 日] -用户被告知Remix3D.com网站将于 2020 年 1 月 10 日退役。我们建议所有用户采取行动并尽快将其现有的Remix3D.com 3D模型下载到其他文件存储和共享平台，因为Remix3D.com将在 2020 年 1 月 10 日之后不再可用。

[ 2019 年 8 月 7 日] -将禁用将新3D模型上传到Remix3D.com网站。作为替代方案，OneDrive可用于共享3D模型。Remix3D.com用户将能够访问现有的已发布3D模型，直到该网站于 2020 年 1 月 10 日退役。此外，我们将发布更新，因此Remix3D.com用户将无法再在Paint 3D、3D Builder、照片、PowerPoint、Word、Excel和Outlook上登录到Remix3D.com帐户。但是，客户仍可继续在这些应用程序中插入3D模型。

[ 2020 年 1 月 10 日] - Remix3D.com网站及其所有内容将正式关闭。所有指向Remix3D.com的链接将在此日期之后停止工作。

你可以通过访问Remix3D.com网站下载3D模型。只需按以下步骤操作：

1.转到www.remix3d.com，然后单击页面左上角的“My stuff”按钮。这将带你进入一个新页面，你可以在其中查看所有3D模型。注意：如果你尚未登录，请单击“My stuff”按钮，你将进入社区。

2.在“My stuff”页面上，单击要下载的3D模型，然后单击“下载模型”按钮开始下载该特定3D模型。

如果你不确定在Remix3D.com退役之前采取了哪些步骤，或者你在内容迁移过程中遇到任何问题，请参阅Remix3D常见问题解答以获取更多详细信息。

Remix3D服务作为Paint 3D应用程序的一部分首次亮相，后来Windows10 照片应用程序和某些Office应用程序（如PowerPoint）也进行了相关集成。