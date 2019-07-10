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伊朗区块链协会：已有中国矿工请求在伊朗自由区开采加密货币

2019-07-10 17:30 稿源：站长之家  0条评论
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机房 主机 服务器

今日块讯(ChinaZ.com) 7月10日 消息:presstv消息，中国加密货币矿工已正式请求在伊朗开业，利用廉价能源为电力密集型服务器供电及降温。

非营利组织伊朗区块链协会常务董事Mohammad Sharqi称，已经与中国矿工就他们在伊朗的计划进行初步讨论。

Sharqi表示，“中国人已经通过官方渠道提出在自由区开采加密货币的请求。”Sharqi认为，伊朗能源部最好通过颁发工商用电许可证来规范数字货币挖矿。 

我国已经开始限制加密货币挖矿，这迫使许多矿工转移战场到其它国家。而在伊朗，加密货币挖矿已正式被承认为一个行业。

上周六，伊朗通信和信息技术部长Mohammad Javad Azari Jahromi承认，中国人对开发伊朗加密货币市场感兴趣。Sharqi表示，“如果外国投资者在这方面有需求，能源部可以利用这一点，欢迎他们发展基础设施并发电。”

虽然没有关于伊朗加密货币挖矿的明细表，但一位电力行业发言人估计伊朗比特币矿机的数量超过了148， 000 台。

值得一提的是，该国央行负责人表示，比特币交易是非法的。去年，伊朗中央银行正式禁止银行为加密货币业务服务时，官员们表示他们将考虑推出自己的数字代币。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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