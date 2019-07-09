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这个Chrome插件通过提醒用户死亡时间 让网友少上网

2019-07-09 17:31 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息：tnw援引Statista数据显示， 2018 年全球社交媒体用户平均每天花费 2 小时 22 分钟个小时在社交媒体上。

为了鼓励网络用户不要再社交网络上浪费太多时间，并更多的享受享受现实世界，软件工程师 Anthony Morris创建创建了一个有趣的Chrome扩展——“社交媒体死亡时钟(Social Media Death Clock)”。当用户在Facebook、 Twitter、Instagram和 Youtube浪费时间时候。这个插件就会显示所预测用户的死亡时间。

这个“社交媒体死亡时钟”使用起来也非常简单，下载扩展后，输入自己的年龄，就可以预测自己未来还能活几天。一旦安装了该插件，Facebook、 Twitter、Instagram和 Youtube社交媒体的图标就会被这个插件的“十字骷髅”图标所代替，并用倒计时的方式计算用户生命剩余的时间。

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不管这个插件是否能起到提醒用户少上网的作用，这个创意还是值得点赞的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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