“扫一扫”分享到微信

见闻

上海公安局：依法对小鸟浏览器等2家APP运营企业处以停机整顿处罚

2019-07-09 10:00 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:今日，上海市公安局网络安全保卫总队发文称，近期，根据公安部“净网2019”专项行动有关部署，上海公安网安部门持续加强对本市APP运营企业的网络安全执法检查力度。检查中发现，购物导流平台“惠花花”和“小鸟浏览器”等 2 款APP运营企业，未落实公民个人信息保护安全技术措施，并存在未向公安机关备案，未建立网络安全保护管理制度，未落实网络安全保护技术措施等违法违规行为。

根据《计算机信息国际联网安全保护管理办法》(公安部令第 33 号)等相关规定，上海公安网安部门依法对“惠花花”APP运营企业“上海奥璨电子商务有限公司”、“小鸟浏览器”APP运营企业“吞炎(上海)网络科技有限公司”分别处以停机整顿 3 个月和停机整顿 1 个月行政处罚。

上海市公安局网络安全保卫总队强调，APP运营企业等网络服务提供者应合法合规运营，履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务。经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户的公民个人信息泄露，造成严重后果的，公安机关将依法追究刑事责任。

QQ截图20190709100333.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

字节跳动 汤圆英语 App 英语学习App

字节跳动内测英语学习App“汤圆英语” 以视频形式为主

· 字节跳动 汤圆英语 App
虚假新闻 追踪工具 Facebook

Facebook已创建一个追踪关于自家产品虚假新闻的工具

· 虚假新闻 追踪工具 Facebook
特斯拉 马斯克

马斯克：特斯拉将在年底前开始为旧款车型安装新的、更强大的芯片

· 特斯拉 马斯克
腾讯控股 腾讯股份

腾讯控股：发行3418.2万新股作为股份奖励计划

· 腾讯控股 腾讯股份
周鸿祎 瓶盖挑战 360

周鸿祎参与"瓶盖挑战" 网友：毫无剪辑痕迹

· 周鸿祎 瓶盖挑战 360
马云 支付宝 女足

马云踢球“耍赖” 和女足玩颠球，输了怪鞋怪地

· 马云 支付宝 女足
程序员 垃圾分类 快递员 上海程序员欲将垃圾寄到昆山

上海程序员欲将垃圾寄到昆山 快递员大赞是天才然后拒绝了他

· 程序员 垃圾分类 快递员
刷脸支付 支付宝 美颜

调查：八成女性拒绝刷脸支付 只因没有美颜太丑了

· 刷脸支付 支付宝 美颜
手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机

学校门口小店十元出租手机遭家长投诉 店主：不要道德绑架

· 手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
查看更多
﻿

编辑推荐

又现智联招聘员工参与倒卖用户个人简历 波及16万人信息

[动态]· 07月09日

字节跳动内测英语学习App“汤圆英语” 以视频形式为主

[见闻]· 07月09日

苹果发布iOS 13新公测版：针对所有iPhone

[动态]· 07月09日

卡思数据：抖音KOL红人全线上涨 搞笑、音乐舞蹈领先

[数说]· 07月09日

腾讯控股：发行3418.2万新股作为股份奖励计划

[见闻]· 07月09日

华为或将在8月9日全球开发者大会公布自研操作系统「鸿蒙」

[见闻]· 07月09日

斗鱼确定发行价区间11.5至14美元 拟最多筹资约10.85亿美元

[见闻]· 07月09日

木瓜移动成科创板首家IPO主动撤单企业 曾遭上交所69问

[动态]· 07月08日