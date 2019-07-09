上海公安局：依法对小鸟浏览器等2家APP运营企业处以停机整顿处罚

站长之家(ChinaZ.com) 7月9日 消息:今日，上海市公安局网络安全保卫总队发文称，近期，根据公安部“净网2019”专项行动有关部署，上海公安网安部门持续加强对本市APP运营企业的网络安全执法检查力度。检查中发现，购物导流平台“惠花花”和“小鸟浏览器”等 2 款APP运营企业，未落实公民个人信息保护安全技术措施，并存在未向公安机关备案，未建立网络安全保护管理制度，未落实网络安全保护技术措施等违法违规行为。

根据《计算机信息国际联网安全保护管理办法》(公安部令第 33 号)等相关规定，上海公安网安部门依法对“惠花花”APP运营企业“上海奥璨电子商务有限公司”、“小鸟浏览器”APP运营企业“吞炎(上海)网络科技有限公司”分别处以停机整顿 3 个月和停机整顿 1 个月行政处罚。

上海市公安局网络安全保卫总队强调，APP运营企业等网络服务提供者应合法合规运营，履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务。经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使用户的公民个人信息泄露，造成严重后果的，公安机关将依法追究刑事责任。