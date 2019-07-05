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文旅部：娱乐场所日常不得向未成年人提供电子游戏设备

2019-07-05 16:16 稿源：站长之家  0条评论
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ps4，主机，玩游戏，手柄

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息:今天，文化和旅游部发布关于《文化和旅游部关于印发<游戏游艺设备管理办法>的通知(征求意见稿)》公开征求意见的公告。公告显示，除法定节假日外，娱乐场所不得向未成年人提供电子游戏设备。

公告还对电子游戏设备的生产、进口、销售、经营等提出基本要求，如：不得含有《娱乐场所管理条例》第十三条规定的禁止内容;不得存在法律法规禁止情形;不得宣扬赌博内容(如：变相具有押分、退分、退币、退钢珠等功能的;捕鱼机等以设置倍率形式以小博大的;老虎机、转盘机、跑马机等由系统自动按照概率性分配方式决定结果的)。

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此外，文旅部还要求电子游戏设备需语言规范。面向国内市场生产、进口、销售、经营的游戏游艺设备的外观标识、游戏内容、操作说明应当使用我国通用语言文字。

在国内生产的游戏游艺设备面向国内市场销售前，游戏游艺设备生产企业应当向所在地省级文化和旅游行政部门提出内容审核申请，并提交以下材料： 

(一)游戏游艺设备内容审核申请表;

(二)企业营业执照(复印件);

(三)游戏游艺设备内置音视频文件(包括全部背景音乐、歌曲及其名称列表和歌词的电子文本)，涉及外文的，还应当提供中外文对照文本;

(四)游戏游艺设备内容简介、操作说明文本(含返奖方式等)、后台管理操作说明文本以及展现完整游戏过程的操作演示视频;

(五)能够反映游戏游艺设备整体外观的图片和说明(正面、左右侧面、控制台、投币口、后台控制界面等至少各 1 张图片并做相应说明，图片为“*.JPG”格式，分辨率不低于1280×720);

(六)游戏游艺设备及其内容的有关知识产权证明文件或者拥有相关知识产权的声明。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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