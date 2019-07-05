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华为 Mate 20 X 5G 证件照公布：国行首款 5G 手机

2019-07-05 10:52 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 5 日消息：此前华为官方宣布 Mate 20 X 获得中国首张 5G 终端电信设备进网许可证，同时该机也是同时支持 SA/NSA 的 5G 双模手机。

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图片来自工信部网站

日前工信部就公布了华为 Mate 20 X 5G 证件照（型号为 EVR-AN00），这也意味着我们离这款 5G 手机发售的日子越来越近了。和标准版 Mate 20 X 对比，Mate 20 X 5G 版外形与前者基本一致，细节区别是 5G 版本背部有「5G」标识。

据悉，华为 Mate 20 X 5G 版是在 Mate 20 X 的基础上增加了对 5G 网络的支持，两者外观基本一样，只是前者在背面增加了 5G 的标志，并且加入了全新配色翡冷翠。

华为 Mate 20 X 5G 版搭载 5G 多模终端芯片巴龙 5000，这是全球首款单芯多模 5G 基带，基于 7nm 工艺制程打造，不仅支持 5G SA 独立及 NSA 费独立组网，还支持 4G、3G、2G 网络。

官方介绍，巴龙 5000 率先实现业界标杆的 5G 峰值下载速率，在 Sub-6GHz（低频频段，5G 的主用频段）频段实现 4.6Gbps，在毫米波（高频频段，5G 的扩展频段）频段达 6.5Gbps，是 4G LTE 可体验速率的 10 倍。

主要配置方面，华为 Mate 20 X 5G 版采用 7.2 英寸显示屏，分辨率为 2244×1080，搭载麒麟 980 处理器，后置 4000 万+2000 万+800 万三摄，电池容量为 4200mAh，支持 40W 快充。

目前，华为官方尚未公布华为 Mate 20 X 5G 的确切上市日期和零售价格。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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