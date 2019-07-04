骚操作！比特币骗子骗走3万美元后 竟发短信告诉受害者真相

今日块讯(ChinaZ.com) 7月4日 消息:据TNW消息，澳大利亚夫妇Nick和Josie Yeomans 被骗投入超过43， 000 澳元(合30， 000 美元)的虚假比特币投资项目后，竟然收到诈骗人员发来的WhatsApp的消息，告诉他们整件事都是假的。



Yeomans夫妇一直在投资Coinexx.org，这是一家声称为客户管理加密货币和外汇投资的公司。当这对夫妇收到被骗的消息时，Coinexx.org网站似乎仍在运行，而且似乎仍然为合法公司。

Nick先生是通过facebook的一个小组被介绍投资Coinexx.org项目，起初他对此持怀疑态度，不过还是决定投资看看。一开始，Nick投资了 1400 澳元( 984 美元)，六个月后，他从Coinexx.org获得了 3700 澳元( 2600 美元)的回报。Nick以为找到了发财的门路，于是辞掉工作，并和妻子打算就靠Coinexx.org的收入生活。

后来，Nick在Coinexx.org上的钱突然被冻结，并别用各种借口要求这对夫妇缴纳额外的费用才能取走资金。不幸的是，这对夫妇将所有的积蓄取出来支付Coinexx.org要求的费用后，Coinexx.org发信息告知Nick被骗，随后停止了所有联系。Coinexx.org网站上列出的电话号码都已停止服务。

澳大利亚的加密骗局似乎越来越多。 2018 年，澳大利亚人因加密货币诈骗损失了 430 万美元，比前一年增加了190%。根据报告显示，截至 2019 年 5 月 31 日，澳大利亚人今年因加密货币诈骗损失比 2018 年全年都多。