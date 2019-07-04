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数据显示：2019年上半年区块链公开市场融资共25.9亿美元

2019-07-04 11:34 稿源：站长之家  0条评论
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区块链(5)

今日块讯(ChinaZ.com) 7月4日 消息:据互链脉搏消息， 2019 年过半，加密货币融资市场IEO、ICO、STO三种融资方式的融资总额为25. 9 亿美元。

据分析， 2019 年上半年加密货币的融资情况，基本呈现平稳发展的态势，月均数据为2. 65 亿美元。在 5 月底发布的报告显示， 2019 年上半年共有 583 个区块链融资项目，其中69%的项目属于ICO;21%属于IEO;10%属于STO。根据Coin Schedule的数据， 2019 年上半年，IEO的融资总额为15. 49 亿美元，占总量的60%;ICO的融资总额为9. 36 亿美元，占比36%;STO则仅占4%(1. 04 亿美元)。

除了融资情况，我国区块链概念股表现的有点强势。据证券日报原因东方财富Choice数据报道称，截至今年上半年末，国内 84 只区块链概念股总市值为1. 14 万亿元，上半年有 70 只个股上涨，平均每只个股涨幅超30%。其中，今年上半年 5 只个股涨幅超过一倍，科蓝软件居首，累计涨超200%，甚至超过比特币的同期涨幅。

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