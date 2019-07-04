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北京朝阳警方：向李彦宏泼水男子被处以行政拘留5日处罚

2019-07-04 11:01 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:今日，北京市公安局朝阳分局官方微博“平安朝阳”发文称，2019年7月3日11时许，朝阳分局奥园派出所接到百度公司工作人员报警称，一男子扰乱其公司活动现场秩序。警方接到报警后，依法开展调查，目前已对嫌疑人程某某寻衅滋事的行为处以行政拘留5日的处罚。

QQ截图20190704105645.jpg

在昨日的 2019 百度AI开发者大会上，一名观众冲上演讲舞台向李彦宏头部倒了一瓶水，随后该男子被工作人员控制。

随后，泼水人的身份疑似被曝光，微博用户@直男上树在其微博晒出现场及矿泉水图，并发文称“我准备上去了”。

QQ截图20190704110444.jpg

对此，百度官方微博回应称：“今天AI开发者大会上，有人给AI‘泼冷水’。我们想说，AI前进的道路上会有各种各样想象不到的事情发生，但我们前行的决心不会改变。 ”

昨日晚间，针对此事，百度官方再次发文回应称，对此感到愤怒，并强烈谴责肇事者的行为。肇事者用微博直播等高调的形式安排了一个恶劣的现场袭击，这样的行为让人觉得不耻，更让入感到不安。

此外，百度还表示，肇事者已经被公安机关依法带走并调查。

QQ截图20190704075601.jpg

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