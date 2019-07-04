小米手环 NFC 版支持免费开通京津冀互联互通卡：涵盖 245 座城市

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 4 日消息：日前北京市宣布从 2019 年 7 月 3 日起全面取消手机一卡通开卡费，成为全国第一个全面取消手机一卡通开卡费的城市。

图片来自 小米

消息公布后，小米、魅族、华为等多个手机厂商宣布全面取消京津冀互联互通卡开卡费用，现在用户即可免费开通「京津冀互联互通卡」，凭借支持 NFC 手机、手表、手环畅行全国多个城市。

昨天晚间，小米手环也宣布可以免费开通京津冀互联互通卡了，小米手环官方微博汇总了目前小米手环 NFC 版京津冀互联互通卡支持的城市，已经达到 245 座。

小米手环 NFC 版支持以下 245 座城市：