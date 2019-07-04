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小米手环 NFC 版支持免费开通京津冀互联互通卡：涵盖 245 座城市

2019-07-04 10:57 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 4 日消息：日前北京市宣布从 2019 年 7 月 3 日起全面取消手机一卡通开卡费，成为全国第一个全面取消手机一卡通开卡费的城市。

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图片来自 小米

消息公布后，小米、魅族、华为等多个手机厂商宣布全面取消京津冀互联互通卡开卡费用，现在用户即可免费开通「京津冀互联互通卡」，凭借支持 NFC 手机、手表、手环畅行全国多个城市。

昨天晚间，小米手环也宣布可以免费开通京津冀互联互通卡了，小米手环官方微博汇总了目前小米手环 NFC 版京津冀互联互通卡支持的城市，已经达到 245 座。

小米手环 NFC 版支持以下 245 座城市：

北京 北京

天津 天津

河北 石家庄 保定 唐山 廊坊 承德 沧州 邢台 邯郸 衡水 秦皇岛 张家口

广东 深圳 广州 珠海 东莞 汕头 佛山 阳江 中山 肇庆 韶关 河源 惠州 茂名 汕尾 江门 清远 梅州 揭阳 云浮 潮州 湛江

江苏 南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 昆山 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 连云港

浙江 绍兴 台州 湖州 温州 嘉兴 宁波

山东 济南 青岛 临沂 威海 菏泽 滨州 聊城 济宁 德州 东营 枣庄 潍坊

河南 郑州 洛阳 开封 南阳 安阳 周口 焦作 濮阳 商丘 许昌 新乡 鹤壁 漯河 信阳 济源 平顶山 驻马店 三门峡

湖北 鄂州 荆门 十堰 宜昌 襄阳 随州 潜江 黄冈 黄石 咸宁

福建 厦门 福州 泉州 漳州 三明 宁德 龙岩 南平 平潭

四川 泸州 南充 乐山 宜宾 雅安 达州 内江 自贡 西昌 广元 遂宁 德阳 绵阳 眉山 巴中 广安 阆中 攀枝花

辽宁 大连 鞍山 抚顺 朝阳 营口 盘锦 丹东 锦州 铁岭 葫芦岛

陕西 西安 宝鸡 咸阳 汉中 安康 渭南 延安 铜川

湖南 岳阳 湘潭 怀化 邵阳 衡阳 郴州 株洲 常德 益阳 娄底 永州 张家界

安徽 黄山 蚌埠 淮南 淮北 滁州 宣城 池州 安庆 宿州 铜陵 六安 芜湖 亳州 阜阳 马鞍山

广西壮族自治区 南宁 桂林 北海 钦州 贵港 玉林 来宾 柳州 河池 崇左 贺州 百色 梧州 防城港 

山西 太原 晋中 运城 吕梁 忻州 长治 临汾 大同 晋城 朔州 阳泉

云南 昆明 楚雄 玉溪 保山 曲靖

江西 赣州 九江 新余 抚州 萍乡 上饶 吉安 鹰潭 景德镇

黑龙江 齐齐哈尔 七台河

贵州 贵阳 铜仁 兴义 都匀 凯里 六盘水

吉林 长春 吉林 四平 通化 永吉 蛟河 白城 松原 辽源 梅河口 公主岭 延边朝鲜族自治州 长白山保护开发区

内蒙古自治区 包头

甘肃 兰州 金昌 酒泉 武威 张掖 平凉

青海 海西 海东 西宁 玉树

宁夏回族自治区 银川 固原 吴忠 石嘴山

海南 三亚 文昌 海口 儋州

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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