市场监管总局：已查处200件侵害个人信息案 罚款超500万

站长之家(ChinaZ.com)7 月 4 日 消息:昨日，国家市场监督管理总局发文公布了打击侵害消费者个人信息违法行为专项行动进展。市场监管总局表示，截至 5 月 31 日，为期两个月的第一阶段行动已经顺利结束。各地市场监管部门迅速启动，深入摸排案件线索、强化执法联动，突出房产租售、装饰装修、教育培训等重点行业，查处了一批未经消费者同意，收集、使用，泄露、出售或者非法向他人提供消费者个人信息等侵害消费者个人信息案件。

据统计，在第一阶段行动中各地市场监管部门已立案查处各类侵害消费者个人信息案件 200 件，涉案信息 111 万余条、罚没款 564 万余元，向司法机关移送案件 41 件，抓获犯罪嫌疑人 6 人;组织执法联动 604 次;开展行政约谈 279 次;开展各类宣传活动 3129 次。

3 月 12 日，市场监管总局印发了《关于开展“守护消费”暨打击侵害消费者个人信息违法行为专项执法行动的通知》，决定于 2019 年 4 月 1 日至 9 月 30 日期间，在全国范围内部署开展专项执法行动，重点打击消费领域侵害消费者个人信息违法行为，切实维护消费者合法权益，营造安全放心消费环境。



