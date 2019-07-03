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《和平精英》打击除草类外挂或插件 发现作弊封禁账号3650天

2019-07-03 21:49 稿源：站长之家  0条评论
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绝地求生，吃鸡

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息：今天晚上，《和平精英》手游微博发布除草类外挂或插件专项打击公告。官方表示，为了打造公平游戏环境，将打击使用除草/除树类外挂或插件等作弊行为。一旦检测到用户使用除草类外挂或插件，将直接封禁账号 3650 天。

《和平精英》是由腾讯光子工作室群自研打造的反恐军事竞赛体验手游，该作于 5 月 8 日正式公测，并在上线 3 天后便在iOS平台收入超 1400 万美元。据腾讯官方披露，该游戏在上线不到 2 个月的时间日活用户就突破了 5000 万， 5 月流水超 10 亿，仅次于王者荣耀。

QQ截图20190703215142.jpg

以下是官方公告原文：

《和平精英》官方一直致力于打造公平的游戏环境，对任何作弊游戏行为均予以严厉处罚。为确保所有玩家的对战公平，对使用除草/除树类外挂或插件的行为，经腾讯游戏安全中心核实后，将给予严厉处罚。

对于游戏内“使用除草/除树类外挂或插件”的行为，我们始终保持关注与重点打击。鉴于该行为对游戏竞技公平性造成较大的影响，游戏新版本对安全系统进行了升级，强化了对各类外挂的监测能力。

对于这类作弊行为，我们的监控系统会持续进行实时检测，一旦发现存在这类作弊行为将直接封禁账号 3650 天。同时，安全运营团队对各种衍生作弊行为，时刻保持关注，并不断完善对抗方案，除实时检测封号外，还会通过回扫的方式进行补封，避免有衍生作弊行为逃避处罚。

《和平精英》官方欢迎更多特种兵通过游戏内举报系统进行举报，为和平精英的安全环境做出贡献。

近期部分违规用户名单：

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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