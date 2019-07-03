官方回应《王者荣耀》游戏无法登录：网络波动导致，已修复

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息：今天下午，部分玩家反映《王者荣耀》无法登录游戏，页面提示服务器正在维护中。对此，官方回应称是网络波动导致，目前已修复该问题。

此外，《王者荣耀》官方还针对这部分用户给出了补偿措施：因网络波动问题而被扣除信誉积分和对局失败的用户进行恢复处理和掉星补偿。

以下是官方回应原文：

亲爱的召唤师：

老亚瑟发现部分召唤师在 7 月 3 日16：00-16： 20 出现无法登录游戏，显示服务器正在维护的异常问题。目前问题已经修复，为网络波动导致，召唤师们可正常登录游戏。

问题说明：部分召唤师在 7 月 3 日16：00-16： 20 出现无法登录游戏，显示服务器正在维护的异常问题。

当前状态：目前问题已经修复，为网络波动导致，召唤师们可正常登录游戏。

1、全服补偿：我们会在 7 月 3 日给予召唤师们钻石*100+铭文碎片* 100 全服奖励作为补偿;

2、信誉积分：由于网络波动导致被扣除的信誉积分，我们将统一进行恢复处理;

3、掉星补偿：对于网络波动问题导致对局失败的召唤师(败方五人)，我们将在后续统一进行发放排位保护卡* 1 的奖励补偿。

我们对给各位召唤师造成影响感到非常非常的抱歉，给各位召唤师们带来的不便还请谅解。我们将在官网和其他官方平台为您及时更新处理进度。