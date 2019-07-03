无需开启同步功能！用Chrome网购可自动填充银行卡等支付信息

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:据9to5google报道，从书签到密码，Chrome可以代表你保存很多信息。这些功能有许多是与Chrome Sync同步功能关联的，现在谷歌把自动填充功能从中分离开来了。



手机、桌面和操作系统浏览器上的Chrome Sync支持其他设备上打开标签、谷歌服务自动登录和个性化等功能。现在，谷歌支持在使用Chrome购物时直接从用户的谷歌账户中提取信用卡/借记卡号码和其他相关支付细节。

如果你使用谷歌支付，那该信息已经存储在帐户中。这对于那些不希望启用Chrome Sync功能，但想要在一些跨设备同步功能的人来说非常理想。

简单的说，当你在笔记本电脑上登录Chrome时，你可以使用以前保存在谷歌账户中的支付方式来填写结帐表格。在这个过程中，你并不需要打开Chrome Sync。

当然，所有需要Chrome为你输入的支付信息需要已经存储你其他谷歌账户中，比如Gmail、Drive或YouTube等。

这个新的支付自动填充选项加入 Chrome Sync，设置步骤为“ Chrome Settings > Payment methods > Add”。