乐视体育被吊销营业执照 曾多次被列入经营异常名录

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:据天眼查数据显示， 5 月 20 日，乐视体育文化产业发展(北京)有限公司被吊销营业执照。资料显示，该公司成立于 2014 年，贾跃亭间接持股31.88%，为该公司的最终受益人。

据澎湃新闻报道，据行政处罚决定书显示，当事人成立后无正当理由超过 6 个月未开业，或者开业后自行停业连续 6 个月以上。上述事实有现场检查笔录、国税和地税反馈纳税状态表等证据佐证。当事人的上述行为构成公司成立后无正当理由超过 6 个月未开业，或者开业后自行停业连续 6 个月以上的违法行为。依据相关法例，决定吊销乐视体育的营业执照。

此外，乐视体育曾多次被列入经营异常名录。其中两次的原因是未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，其中一次的原因是通过登记的住所或者经营场所无法联系。

5 月 15 日，乐视发布公告称，其收到仲裁结果，要求其回购乐视体育股权，如果仲裁生效，乐视需要回购金额超 110 亿元的乐视体育股权。而乐视网和贾跃亭方都不想承担巨额回购款的责任。







