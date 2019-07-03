iOS 13新测试版新功能将修复FaceTime时眼神接触缺陷

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:iOS13 第三个开发者beta版本增加了一个新功能，可以让用户在FaceTime通话中，眼睛看起来像是直视前置摄像头，及时用户把目光从屏幕上移开也是如此。推特用户Mike Rundle发现了这个特色功能，不过仅在iPhone XS /S Max 运行，并且可以在FaceTime的设置中选择打开和关闭。



通常情况下，视频通话会让视频用户眼神看起来像是在向一边窥视，因为他们视频的时候屏幕中的人，而不是直接看着前面的摄像头。新的 “FaceTime Attention Correction” 功能似乎使用了某种图像处理技术矫正这一缺陷。

如下图显示，通常如果你看着一个视频电话屏幕时，显示的是眼睛像是向下看。而使用了FaceTime矫正功能后，就可以让你像看着摄像头。

注：图片来自theverge

目前还不清楚苹果是如何实现这一效果的，它最终会在哪些设备进行使用，以及是否会支持群组通话功能。这项功能将在下周面向公众的beta 中发布。



