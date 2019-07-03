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中国联通否认逐步关闭2G、3G信号服务：不支持联通3G制式导致

2019-07-03 16:29 稿源：站长之家  0条评论
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联通

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:近日，有媒体报道称中国联通逐渐关闭2G、3G信号服务，出现客户使用3G手机仍无法通话使用。对此，联通官方辟谣表示，这是由用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的，而非“关停”2G或3G网络。

联通提醒用户，为确保正常使用联通3G网络，注意使用支持中国联通3G制式(WCDMA)的手机终端，并将SIM卡安装在正确的卡槽中。

联通还称，在保障用户通信服务不受影响的前提下，从开展体验流量免费赠活动、开展金融分期购、手机直降等优惠购/换机活动两方面协助2G用户向3G、4G网络升级

以下为联通官方声明全文：

中国联通积极协助2G用户向3G、4G网络升级

近日，公司注意到有关媒体关于“中国联通逐渐关闭2G、3G信号服务”的相关报道。报道视频中显示“客户使用3G手机仍无法通话使用”的情况，是由于用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的，而非所谓的“关停”2G或3G网络。为确保正常使用联通3G网络，请用户注意使用支持中国联通3G制式(WCDMA)的手机终端，并将SIM卡安装在正确的卡槽中。

当前，通信网络已成为国家发展的基础性产业。4G移动通信网络已经全面普及，5G牌照也已发放。从国际上看，2G网络退出服务是大势所趋，不少运营商已经关闭了2G网络。为了让广大用户充分享受到网络升级换代带来的消费红利，享受到更快更好的上网与通话体验，中国联通聚焦用户需求，在保障用户通信服务不受影响的前提下，从以下两方面协助2G用户向3G、4G网络升级：

第一、开展体验流量免费赠活动。以北京地区为例，目前正在开展最高10GB/月的4G体验流量活动，打消2G用户对于流量使用的顾虑，让用户安心使用3G、4G网络。

第二、开展金融分期购、手机直降等优惠购/换机活动，最大程度降低2G用户更换手机的门槛，联通2G用户可选择WCDMA终端与资费套餐。

具体政策内容可咨询当地联通营业厅或致电10010

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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