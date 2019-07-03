中国联通否认逐步关闭2G、3G信号服务：不支持联通3G制式导致

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:近日，有媒体报道称中国联通逐渐关闭2G、3G信号服务，出现客户使用3G手机仍无法通话使用。对此，联通官方辟谣表示，这是由用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的，而非“关停”2G或3G网络。



联通提醒用户，为确保正常使用联通3G网络，注意使用支持中国联通3G制式(WCDMA)的手机终端，并将SIM卡安装在正确的卡槽中。

联通还称，在保障用户通信服务不受影响的前提下，从开展体验流量免费赠活动、开展金融分期购、手机直降等优惠购/换机活动两方面协助2G用户向3G、4G网络升级

以下为联通官方声明全文：