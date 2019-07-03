中国人民银行：第一季度共处理移动支付业务196.90亿笔 同比增长79.60%

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:今天，中国人民银行发布了《 2019 年第一季度支付体系运行总体情况》。报告显示，第一季度，银行业金融机构功能处理电子支付业务481. 51 亿笔，金额742. 01 万亿元。其中，网上支付业务162. 86 亿笔，金额622. 68 万亿元;移动支付业务196. 90 亿笔，金额86. 62 万亿元，同比分别增长79.60%。第一季度，支付系统共处理支付业务1070. 58 亿笔，金额1648. 15 万亿元。

此外，第一季度，非银行支付机构处理网络支付业务1485. 32 亿笔，金额 58.00 万亿元，同比分别增长34.80%和13.44%。

中国人民银行指出，目前，网联平台运行平稳，日均处理业务8. 42 亿笔。而网上支付跨行清算系统业务量增速逐渐放缓，日均处理业务3326. 72 万笔，金额 2672.73 亿元。

资料显示，网上支付跨行清算系统是中国人民银行于 2010 年 8 月推出的人民币跨行支付清算基础设施，支持网上跨行零售业务的处理，业务指令逐笔发送、实时轧差、定时清算。