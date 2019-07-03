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苹果：App Store收到删除634个APP申请 中国请求最多

2019-07-03 10:58 稿源：站长之家  0条评论
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苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 7月3日 消息:9to5mac消息，苹果公司今天发布了最新的透明度报告，详细说明了从政府和私人团体方面收到的有关客户数据的请求，该报告还包含了关于苹果收到的从App Store中删除应用程序的请求的信息。

据悉，苹果表示，Apple表示已收到来自 11 个国家的 80 个请求，要求App Store下架 634 个应用程序。这些都是本地化的请求，政府只要求删除其本国的申请。。

值得注意的是，中国向苹果提出的请求最多，要求从中国App Store下架申请达517 份，这些请求主要是基于违反赌博和色情法律的要求提出要求。此外，越南和奥地利也有要求删除违反赌博法的申请。苹果表示，在 2020 年年中发布的透明度报告中，公司将公布应用开发商对于下架要求所提出的上诉。

根据报告，苹果还详细说明其收到了来自全球213， 737 台设备的29， 183 项设备数据请求。在苹果提供了22， 691 个案例中的数据，德国提出的请求最多，为12，343;其次是美国的请求为4，680。在帐户数据方面，例如iCloud信息，苹果公司表示它在22， 503 个帐户中收到4， 875 个请求。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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