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微信：今年已处理违规小说账号6.6万多个 永久封禁3.9千个

2019-07-02 20:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:微信官方账号微信派今日公布了对低俗小说的整治情况，官方表示， 2019 年至今，微信团队处理违规小说账号6.6w+。其中能力短封3.7W，能力永久2.4w，永久封禁3.9k。

据介绍，这些小说可能表面看上去很“精彩”，实际上却隐藏着不怀好意的圈套，甚至还有一个“圈套”产业链。主要有以下几种形式：

一、通过网站等进行导流

这些钻空子的人会先在网站上发布一部分低俗网文，截取某一“精彩”片段。当你看到一半时，文章戛然而止，提示跳转到微信、关注公众号才可以继续阅读。

二、通过短信引导关注公众号

除了用网站引流外，他们也会通过短信渠道发送文字，最终目的就是引导你关注他们的公众号。


三、从公众号引导到外部网站，进行收费获利公众平台对低俗色情内容打击严格，因此这些人会想方设法“绕开”平台规则。

引导用户关注公众号后，他们一般不会直接公众号上发布低俗内容，而是通过图文消息的阅读原文、二维码、以及自定义菜单、自动回复等形式，引流至色俗小说外链，从而引诱用户充值来获利。

四、假投诉页面迷惑读者

这些链接的狡猾之处在于，它连“投诉”这一招都帮你想好了。

在文章的页面上，会有显眼的“投诉”按钮。点击后，你会看见跟微信投诉极度相似的一个页面。

如果你相信了，就上当了，投诉永远不会生效。

识别假页面的方法很简单，页面往下拉，就会看见提供网页的网址。真正的官方投诉网址是mp.weixin.qq.com。

  

(虚假投诉按钮)

(真实的官方投诉页面)

微信强调，对这类引流、导流的行为，建立了公众号-外链-支付的审查体系，一旦发现通过公众号以及外链传播色俗内容，微信将严厉处置，为用户提供更加绿色健康的阅读环境。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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