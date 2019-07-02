老虎证券宣布收购美国券商Marsco 预计将在今年第三季度完成

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息:今日，老虎证券发布公告：老虎证券的美国全资子公司Tiger Fintech Holdings， Inc.已与美国券商Marsco Investment Corporation签订最终收购协议，公司将以 940 万美元股票加现金组合的方式收购Marsco的100%股权。这笔交易已得到双方董事会的一致批准，预计将在今年第三季度完成，这也意味着老虎证券很快将清算牌照收入囊中。

资料显示，Marsco是成立于 1986 年的美国老牌在线经纪券商，并且是美国证券存托与清算公司的清算会员。老虎证券成立于 2014 年，是一家高速成长的华人互联网券商。公司旨在通过金融科技创新提高投资效率，使每个人轻松连接全球资本市场。 2019 年 3 月 20 日，老虎证券正式在美国纳斯达克交易所挂牌上市，股票代码为TIGR。

老虎证券创始人及CEO巫天华表示：“Marsco在过去的 30 年里有着良好的运营记录，它带来的丰富的券商执行和清算经验，将使老虎完善从前端到后端的专有技术，进一步巩固我们在互联网券商中的领先地位。”