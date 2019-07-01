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宝贝回家寻子公益论坛因遭黑客攻击暂时闭站维护

2019-07-01 16:45 稿源：站长之家  0条评论
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黑客 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：近日，民间寻子公益论坛“宝贝回家”发公告称因该网站遭黑客攻击导致部分数据丢失，决定暂时闭站维护。截至下午发稿时，该网站仍未恢复访问。

据了解，宝贝回家寻子网是属于宝贝回家志愿者协会的民间志愿者寻子公益网站，该网站创建于 2007 年，创始人为张宝艳。在今年的全国两会上，张宝艳称“我最大的心愿是希望‘宝贝回家’早日关门，因为这样就说明，拐卖儿童现象真正得到了遏制。”

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创建这个网站的起因是张宝艳儿子的一次意外走散。所幸只是虚惊一场，但从此以后，张宝艳就开始关注有儿童被拐的不幸家庭。 2006 年，张宝艳辞去工作，专职做起了“宝贝回家”。她称创建这个网站的主要目的就是为帮助寻找失踪儿童，同时为孩子家长及志愿者提供一个信息沟通的平台。目前，该网站已帮助 168 个家庭团聚。

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由于数据丢失，该网站目前已经停站维护。网站恢复访问前，“宝贝回家”只能通过微博、微信公众号等渠道继续发布寻子消息。希望会有安全公司无偿为宝贝回家网站提供技术支持，帮助这个免费寻人服务平台解决困难。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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