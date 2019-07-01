微软小冰公众号因违反规定被停用 具体违反内容暂未公布

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：微软小冰被停用了!今天，微软小冰微信公众号主页显示其因违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》已被停用，账号内的所有内容也已被屏蔽。目前，官方暂未说明微软小冰具体违反了哪些规定。

据了解，微软小冰是微软(亚洲)互联网工程院于 2014 年推出的跨平台人工智能机器人。 2014 年 5 月 29 日，一代小冰在微信公测，并在 3 天内进入了超过 150 万个微信群，直接对标苹果Siri。

数据显示，目前微软小冰已在全球拥有6. 6 亿用户，月活用户高达1. 2 亿。她不只是一个可以和你聊天的机器人，而且还能创作歌曲和诗歌。 2017 年 5 月，微软小冰出版了史上首部由人工智能创作的诗集《阳光失了玻璃窗》。

2018 年 8 月 10 日，由阿兰·达瓦卓玛和微软小冰合作推出的单曲《好热好热》上线。此外，小冰还登上CCTV-1《机智过人》，为苏轼的《念奴娇 赤壁怀古》作曲。

通过人工智能技术 ，微软小冰还参与主持了《非你莫属》、《我是未来》等 21 档电视节目和 28 档广播节目。