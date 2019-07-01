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见闻

产业链消息称华为新处理器进展顺利，采用 7nm 工艺

2019-07-01 11:37 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7 月 1 日消息：据产业链最新消息称，华为海思旗下新的手机旗舰芯片即将迎来新的升级，即麒麟 980 的升级版，工艺升级至 7nm+，日月光/矽品的 FC-PoP 技术封装。

华为 (1)

预计华为将在 9 月的 IFA 大会上宣布这一新处理器的相关消息。而除了处理器进展顺利外，华为巴龙 5000 5G 基带也完全可以进入商用，这是目前全球首款单芯多模 5G 基带。

此前华为 Mate 20 X 5G 版就已通过 3C 认证（型号为 EVR-AN00），华为 Mate 20 X 5G 版搭载了 5G 多模终端芯片巴龙 5000，这是全球首款单芯多模 5G 基带，基于 7nm 工艺制程打造，不仅支持 5G SA 独立及 NSA 费独立组网，还支持 4G、3G、2G 网络。

官方介绍，巴龙 5000 率先实现业界标杆的 5G 峰值下载速率，在 Sub-6GHz（低频频段，5G 的主用频段）频段实现 4.6Gbps，在毫米波（高频频段，5G 的扩展频段）频段达 6.5Gbps，是 4G LTE 可体验速率的 10 倍。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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