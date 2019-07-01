有人故意带节奏？小米回应萌拍抄袭苹果事件：没有进行任何抄袭

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:近日，有网友发起小米CC9 Mimoji功能形象与iPhone相关形象比较的讨论。对此，小米官方发布澄清声明表示，公司第一时间进行了严格的自审自查，并确信Mimoji萌拍形象没有对其他友商包括苹果进行任何抄袭。



小米在声明中表示，iPhone相关功能的形象不具备自动生成功能，需要手动从素材库中选择，通过手动编辑捏出相关形象。小米Mimoji功能与iPhone相关功能的产品基础逻辑有很大差异。

小米还表示，无法从除当事博主该条微博以外的任何公开渠道检索到其所展示的iphone相关形象，希望此事件肇事者@搞机少女协助提供发布的iphone对照组内容来源。

以下为声明全文：

昨曰，我们注意到微博数码博主@搞机少女发起了关于小米CC9Mimoji功能形象与iPhone相关形象比较的讨论，并就此引起质疑。对此，我们做出如下郑重声明：

1、我们第一时间在公司内部进行了严格的 自审自查，据此确信，我们的Minioji萌拍形象没有对其他友商包括苹果进行任何抄袭。

2、 我司于 2018 年 5 月 31 曰发布小米 8 透明探索版时，就推出了米萌应用(英文名：Mimoji)。此次，我们对Mimoji萌拍的功能进一步进行升级，已确定将应用在即将发布的小米CC9 系列上升级后的Mimoji萌拍特别加入了针对东方人特点的设计元素，并且能够通过对用户五官、眼境、肤色、发型等特征自动识别、直接生成干人千面的原创个性卡通形象Mimoji萌泊目前已原创设计了 165 个基础素材，结合用户对素材形状、颜色的个性选择、再编辑和再调整，可组合上亿种不同形象。

据了解，iPhone相关功能的形象不具备自动生成功能，需要手动从素材库中选择，通过手动编辑捏出相关形象。小米Mimoji功能与iPhone相关功能的产品基础逻辑有很大差异。

3、 我们想请这次讨论的肇端者@搞机少女， 协助提供您发布的iPhone对照组内容的来 源，方便我们逬行内部再自查。因为我们 无法从除您发布的该条微博以外的任何公 开渠道，检索到微博中所展示的iPhone相 关形象。

同时，也有怀疑的声音认为是否有人针对我们已公开的多组Mimoji形象，使用iPhone的“拟我表情”手动编辑功能捏出类 似形象，再恶意传插、带节奏误导公众。

我们希望正本清源，还原事实真相。

4、 小米公司高度尊重知识产权，此前已经 在公司内部确认了对抄袭行为零容忍的态度。如果质疑肇端者提供的内容来源能够证明我们的Mimoji萌拍形象有抄袭iPhone相关形象的行为，我们将公开道歉，并严肃处理，包括但不限于辞退相关责任人。

如果无法证明，对恶意造谣者、其幕后黑手，以及不负责任的恶意传播者，我们将通过司法途径将其法律责任追究到底。

感谢大家的关注。