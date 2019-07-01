Facebook删除假冒阿布扎比王储的比特币诈骗广告

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息:比特币诈骗广告可以说是花样百出，日前Facebook删除了一个冒充阿布扎比王储帖子的比特币骗局的广告。



据cointelegraph报道，该骗局在Facebook上声称，阿布扎比王储、武装部队副最高指挥官Sheikh Mohamed bin Zayed亲自支持了一项通过比特币交易一周内保证财富的计划。报道指出，在Facebook删除该诈骗广告之前，已有数千名投资者被乌克兰和阿根廷的犯罪分子骗取个人信息和资金。

该骗局计划要求投资者预先捐赠 1000 阿联酋迪拉姆( 272 美元)，骗子声称比特币投资策略是王子“回馈人民”的方式，其每天将为投资者净赚13， 000 美元。

阿布扎比媒体办公室发布了一份声明，警告公众警惕可能的欺诈性投资计划，并称政府只会通过官方渠道发布公告。

骗子伪装成名人进行比特币诈骗已是常用伎俩。去年，骗子伪装成马斯克(Elon Musk)，以推广比特币骗局。欺诈者攻击了经过认证的推特账户，随后将昵称改为高度相似“Elon Musk)”的账号，这样粗心的用户会认为这位科技巨头在推广一项加密货币投资计划。