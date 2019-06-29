2019软件百强企业榜单出炉：华为位居第一 阿里第二

站长之家(ChinaZ.com) 6月29日 消息:昨天，中国电子信息行业联合会正式公布了“ 2019 软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，根据榜单显示，华为、阿里巴巴和百度分列前三名，腾讯、京东和中兴也进入了榜单的前十名。



根据报告显示，本届百强研发投入合计 2540 亿元，同比增长27.2%，高于软件业务收入增速10. 3 个百分点，研发投入强度超过10%。研发人员合计 67 万人，占从业人员比重超过60%。计算机软件著作权登记数量达到 13 万件，比上届增长50%以上，高于全行业平均增速 9 个百分点，占全行业登记总量比重12%，其中APP软件、金融软件、教育软件、医疗软件、物联网软件、地理信息软件和信息安全软件等领域的软件登记数量迅速攀升。

数据还显示，2018 年，百强企业软件出口规模达到 310 亿美元，比上届增长10.7%，占全国软件出口比重达到56%。

在工业互联网领域，华为、阿里巴巴、浪潮、用友等企业纷纷建设工业互联网平台，工业APP培育和应用全面展开。在大数据领域，一批制造、商务、金融、交通和医疗等大数据平台实现了快速发展，大数据业务收入同比增长48%，超过软件业务收入增速 30 个百分点。在云计算领域，阿里云跻身世界前三;腾讯、百度等积极发展PaaS和SaaS服务，推出AI即服务云、云计算加速芯片等新产品与服务框架。

在人工智能领域，百度的深度学习算法框架、讯飞的语音识别技术达到国际先进水平，并引领形成了一定的产业链规模。在开源软件领域，华为、腾讯、阿里巴巴等百强企业在全球开源社区中的参与度和贡献度不断提升，同时也带动了国内开源软件发展环境的不断优化和完善。

以下为榜单详情：