孙正义忆3天成世界首富：在低谷时投资阿里巴巴是最幸运的事

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:在《万悟声》节目中，软银董事长孙正义回忆了自己的 20 年商海跌宕起伏。他称： 20 年前互联网革命的时候，他曾用 3 天的时间超过了比尔盖茨成为了世界首富，当时，他的个人财富 1 周涨 100 亿美元。但这笔财富来得快，去得也快。之后，软银股价在 1 年内跌了99%，其市值从 2000 亿美元跌成了 20 亿美元，蒸发了99%。而孙正义个人负债更多，但就是在这个时候，他选择再挑战一次。他称：现在才是投资互联网公司最好的时机，但没人理他。

就在软银市值跌入谷底的时候，孙正义选择买入互联网公司股票。他购买了亚马逊三分之一的股票，而且还在钱基本上蒸发光的时候投资了 20 亿日元给阿里巴巴。孙正义称这对他还说是很幸运的事。

孙正义认为，人工智能将会再次定义剩下的所有产业，包括汽车产业，金融业、医疗业、房地产等等。以前是因为没钱，所以只能买到阿里巴巴等几个公司，现在，他不能再用没钱当借口，所以软银投入 1000 亿美元成立愿景基金，希望一年半内成为 71 家公司的股东，投资人工智能生态。