特斯拉回应上海车辆事故声明：系电池模组故障，没发现系统缺陷

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 28 日消息：特斯拉在官方微博上发布《关于上海车辆事故的声明》中称，没有发现系统缺陷，并且初步判断个别事故由位于车辆前部的单个电池模组故障引起。

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特斯拉同时称，出于严谨而审慎的考量，通过 OTA 空中升级向 Mode|S 及 Mode|X 车辆推送了有关充电和热管理系统的更新，进一步保护车辆电池并提高电池寿命。

在今年的 4 月 21 日，一台特斯拉 Model S 车辆在上海一地下停车场发生起火事故。

以下为声明全文：