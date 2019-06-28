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相互宝辟谣：植入甲状腺癌细胞系谣言 将起诉造谣者

2019-06-28 15:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:自去年上线以来，相互宝救助了无数病痛患者，减轻了他们的经济负担。然而，近日，却有网友称相互宝被钻了空子，不法分子通过“植入甲状腺癌细胞”来骗取相互宝的互助金。

对此，相互宝今日下午发文回应称该消息系谣言，没有任何医学文献和实例证明甲状腺癌细胞可以在人体内移植。此外，相互保表示将会通过法律途径起诉造谣者，维护所有成员的权益。

QQ截图20190628150400.jpg

相互宝是支付宝于 2018 年 10 月上线的一项大病互助共济服务。自上线以来，其用户不断猛增，半月实现吸粉 1400 万人，一个月用户数近 2000 万。截至目前，相互宝用户数已经突破 7400 万，帮助 310 个病痛患者。

以下是相互宝回应原文：

这两天，微信群里流传着谣言，说可以通过“植入甲状腺癌细胞”来骗取相互宝的互助金。这是造谣!大家不要相信!

1、植入癌细胞让自己得甲状腺癌?不可能!

我们咨询了甲状腺癌领域的专家，没有任何医学文献和实例证明甲状腺癌细胞可以在人体内移植。而且，人体自身的免疫系统会将外部植入的癌细胞视为异物，产生强烈的免疫反应并清除类似器官移植后产生强烈的排异反应。

因此，“靠移植癌细胞来患上甲状腺癌”是不可能的!我们也呼吁大家，对自己的健康负责，不要轻易相信这样的谣言。

为了让更多人能够拥有重疾保障，我们发起了相互宝这个大病互助计划。 7200 万人因为信任而聚集在一起，互帮互助，共同抵御未知的人生风险。对于这次谣言，相互宝会通过法律途径起诉造谣者，维护所有成员的权益。

2、救助成员中，为什么甲状腺癌特别多?因为发病率高!

相互宝 6 月第二期公示中，我们集中公示了需要救助的甲状腺癌成员( 47 例，占比31%)。

在全球范围内，甲状腺癌都是一种相对高发的癌症。在我国，甲状腺癌是增长最快的恶性肿瘤之。《 2015 年中国癌症统计》显示2003- 2011 年我国甲状腺癌的发病率每年增加20.1%。《中国癌症登记年报2018》显示，全国范围内，甲状腺痘每年发病人薮约 17 万人，在所有恶性肿瘤中位于第 7 位。在15- 44 岁中青年人群中，甲状腺癌是发病率第 1 位的癌症在保险领域，甲状腺癌的理赔比例也高达20%-30%。

3、相互宝对甲状腺癌的互助金规则

根据病情轻重，甲状腺癌分为重度甲状腺癌和轻度甲状腺癌。根据这两类甲状腺癌治疗和康复所需要的费用，相互宝设定了不同的互助金额度。

对于 5 月 1 日之后确诊的轻度甲状腺癌(指未发生转移的乳头状或滤泡状甲状腺癌)，相互宝的互助金额度为 5 万。重度甲状腺癌的互助金额度，按照年龄阶段为 10 万(40- 59 周岁)或者 30 万( 39 周岁以内)。

甲状腺癌具有高发病率和预后良好的特点。但甲状腺癌患者在接受手术治疗后，依旧需要长期服用药物进行康复治疗。对于这些成员来说，他们与癌症的抗争并非只是一场手术，成本也并非只有医疗费。

谢谢大家对相互宝的关注和信任。祝每个人都健康喜乐~

相互宝

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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