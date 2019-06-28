中国家用电器协会：鲜明反对电商利用优势地位强迫商户二选一

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息：今日，针对“电商平台利用优势地位强迫家电企业和各类商户“选边站”或“二选一””等事件，中国家用电器协会发文表示，公平竞争是保证中国家电产业健康发展的基石。对于某些平台滥用垄断优势的行为，家电制造产业不能妥协，必须鲜明反对。

此外，中国家用电器协会呼吁，电商平台、广大流通企业、制造企业坚决贯彻执行《电子商务法》《反不正当竞争法》《反垄断法》的规定，坚决反对电商平台利用优势地位强迫家电企业和各类商户“选边站”或“二选一”的做法。同时也希望市场监管部门坚决依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。

以下为《公平竞争是保证中国家电产业健康发展的基石》全文：

2019 年的“ 618 大促”气氛有些不同以往，厂商和消费者最关注的话题似乎不只是“商品够不够丰富、质量是不是可靠、价格会不会诱人、销量能不能再创新高”……在这些与一个“购物节”直接相关的热点之外，关于电商平台利用优势地位强迫家电企业和各类商户“选边站”或“二选一”的事件，从私下议论变为公开声讨，格兰仕更是在官微上对天猫的搜索异常公开发表了声明，电商“选边站”或“二选一”也引起了监管部门的注意。 2019 年 6 月 17 日，市场监管总局、发展改革委、工业和信息化部、公安部、商务部、海关总署网信办和邮政局 8 部门联合印发了《 2019 网络市场监管专项行动(网剑行动)方案》，决定于6- 11 月联合开展 2019 网络市场监管专项行动(网剑行动)。这份方案中明确提到将“依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为”。对此中国家用电器协会作为家用电器制造企业的行业组织，表示衷心支持!

实际上，近年来，根据会员的意见，协会多次组织企业在内部的理事会和常务理事会上讨论“渠道变革给产业带来的影响”等问题。经过多番的交流，家电企业基本形成了这样的共识：一方面我们必须积极拥抱电商平台，针对网络化、大数据与人工智能等科技潮流，合理配置资源，满足新型网络消费的需求。另一方面，在电商平台快速崛起的过程中，某些平台利用自身优势，对家电企业和各类商家提出不合理的要求，进而影响市场公平竞争的现象的确越来越严重，这一问题如果放任下去，最终会伤害中国家电制造产业，也必将损害消费者利益。

基于以上共识，协会呼吁家电产业的上下游各方面，严格行业自律，遵守国家的法律法规，自觉维护来之不易的国内消费市场。众所周知，中国家电产业经过 40 多年的发展，已经成为中国市场化程度最高的产业之一。随着中国企业在品牌、技术、市场以及国际化等各方面的积累，中国家电产业已经初步具备国际竞争力，正处在“由大到强”实质性跨越的关键时期。此时，公平竞争将是中国家电产业健康发展的必要条件。对于在最近 10 年强力崛起的电子商务平台，家电制造业一直以开放的态度面对，并且愿意全面合作，寻求共同的创新和发展。但是，对于某些平台滥用垄断优势的行为，家电制造产业不能妥协，必须鲜明反对。因为，我们知道，垄断最终会阻断创新，而没有了持续的创新，中国家电产业将会失去 40 多年几代人努力形成的核心竞争力。一旦失去制造业这个基石，无论今天看起来多么繁荣的电商平台都将是空中楼阁，而中国消费者也将无法享受到真正高品质的家电产品。

我们呼吁电商平台、广大流通企业、制造企业坚决贯彻执行《电子商务法》、《反不正当竞争法》、《反垄断法》的规定，坚决反对电商平台利用优势地位强迫家电企业和各类商户“选边站”或“二选一”的做法。同时也希望市场监管部门坚决依法查处电子商务平台经营者限制平台内经营者参与其他第三方电子商务平台经营活动等行为。