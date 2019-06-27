新文件显示：美国国家安全局过度收集用户数据达到7 亿份

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:据cbsnews消息，美国国家安全局(National Security Agency)陷入困境的电话数据收集项目遭遇了一个此前未披露的故障，导致该机构在 2018 年 10 月过度收集记录。几个月前，该机构公开表示，正在清除电话公司不当提供的数亿条记录。



2018 年 6 月下旬，美国国家安全局表示，正在删除自 2015 年以来获得的近 7 亿份通话详细记录，原因是“技术违规”导致该机构接收其无权收集的数据。这些记录包括电话或文本中涉及的电话号码信息，包括日期和时间，但不包括内容。

在该问题公开后，美国国家安全局表示，它已经解决了问题的“根本原因”——但美国公民自由联盟获得的新文件显示，几个月后，类似的问题再次出现。

美国公民自由联盟通过《信息自由法案》诉讼获得的内部备忘录显示，美国国家安全局的技术分析师在 2018 年 10 月初“观察到一个异常情况”，这再次导致未经授权记录的错误生成。

美国国家安全局拒绝提供 10 月异常情况的更多细节，以及为什么与该机构 6 月份关于过度收集的所发的声明不同。