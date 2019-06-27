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见闻

叮咚买菜回应“高管离职、裁员”传闻：均为不实消息

2019-06-27 16:57 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息：今日，有媒体报道称，叮咚买菜疑似陷入业务增长停滞、拓展受阻、大规模裁员等情况，对此，叮咚买菜创始人梁昌霖表示：“消息十分无厘头”。梁昌霖还反驳了该媒体提及的公司融资不畅的问题：“很多大机构投我们，怎么可能没钱。账上还有 20 多亿现金。”

随后叮咚买菜针对“高管离职、大规模裁员、业务发展受阻、资金链断裂”等报道发布声明回应称，高管黄成军因为有个人事务需要处理，主动向公司提出休假一段时间; 6 月有 2 位选址专员被公司劝退，属公司正常人事安排，不存在大规模裁员;目前在服务的上海、杭州市场，订单和营收都遥遥领先同行， 5 月份开始布局的宁波和苏州市场取得超预期的发展成绩;目前账上现金非常充足，不存在传闻中的资金链断裂。

QQ截图20190627170005.jpg

以下为叮咚买菜声明全文：

最近有个别媒体传播叮咚买菜多名高管离职、大规模裁员、业务发展受阻、资金链断裂等不实消息，叮咚买菜特对有关情况澄清事实，如下：

1.叮咚买菜高管黄成军，因为有个人事务需要处理，主动向公司提出休假一段时间。黄成军原来也负责公司培训业务。新闻报导中故意歪曲，说多名高管离职，与事实严重不符。

2.6 月份，叮咚买菜有 2 位选址专员因不服从调岗被公司劝退，属公司正常人事安排。随着公司业绩迅速发展，团队还在不断壮大，并且在采购、数据算法、供应链系统等方向上都有行业优秀人才加入，不存在大规模裁员。

3.叮咚买菜自成立以来，-直受到用户欢迎，业绩迅速增长，目前在服务的上海、杭州市场，订单和营收都遥逼领先同行，并且 5 月份开始布局宁波和苏州市场，都取得了超预期的发展成绩。

4.因为叮咚买菜业绩发展迅速，各项运营指标健康，获得了资本的青睐，自 2018 年 5 月以来，先后获得了高榕、达晨、红星美凯龙、Tiger. 红杉、华人文化产业基金、今日资本等国内外知名机构多轮投资，目前账上现金非常充足，不存在传闻中的资金链新裂。

叮咚买菜 2017 年 5 月上线，通过“手机APP下单+前置仓配货+最快 29 分钟送菜到家”的创新模式，希望给现代家庭带来极致方便的买菜体验。成立以来，叮咚买菜即使在台风暴雨等恶劣天气时仍然坚持送菜上门，在过年时坚持不打烊、不涨价。因为用户体验好，叮咚买菜受到了用户的好评和喜爱，业绩持续上涨。目前，叮咚买菜的日单已突破 30 万单，在所服务的城市，单量和营收都远远超过同行。

在全国范围内，叮咚买菜的发展速度和资金使用效率都是同行中表现最好的。

民以食为天，卖菜是一个特别需要认真、务实和敬畏心的事业。我们希望同行都能更多关注业务本身，不弄虚作假、不恶性竞争，持续苦练内功，扎实服务好消费者。

对于个别媒体主动忽略客观事实及我公司的回复，肆意引用“消息人士称”等不实信息源来误导消费者，已构成对我公司的恶意中伤。我们将保留对此无良媒体诉诸法律的权利。

同时，我们也希望广大媒体朋友能更多关注真相，鼓励和支持创业、创新，弘扬社会正气。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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