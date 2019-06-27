宁德时代回应“蔚来召回部分ES8”：将积极配合召回工作

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:今日，国家市场监督管理总局发文称，蔚来将召回部分ES8，本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50 的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。

对此，宁德时代称，将积极配合蔚来汽车的此次召回工作，此次召回的电池包箱体和我司供应的模组结构产生干涉，在某些极端条件下可能出现低压采样线束短路风险，存在安全隐患。该批次模组采用定制化设计，该设计仅使用于此次召回的 4803 辆ES8 产品。

以下为宁德时代声明全文：

关于蔚来部分ES8 召回事件的声明

宁德时代关注到蔚来汽车决定召回部分ES8 的公告。我们高度重视此事，将积极配合蔚来汽车的此次召回工作，维护消费者权益。

经调查发现，由于此次召回的电池包箱体和我司供应的模组结构产生干涉，在某些极端条件下可能出现低压采样线束短路风险，存在安全隐患。该批次模组采用定制化设计，该设计仅使用于此次召回的 4803 辆ES8 产品。

宁德时代始终将安全作为企业的生命线，秉承以安全为中心的宗旨，保障新能源汽车行业健康发展。

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2019 年 6 月 27 日