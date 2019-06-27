“扫一扫”分享到微信

见闻

宁德时代回应“蔚来召回部分ES8”：将积极配合召回工作

2019-06-27 16:41 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:今日，国家市场监督管理总局发文称，蔚来将召回部分ES8，本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50 的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。

对此，宁德时代称，将积极配合蔚来汽车的此次召回工作，此次召回的电池包箱体和我司供应的模组结构产生干涉，在某些极端条件下可能出现低压采样线束短路风险，存在安全隐患。该批次模组采用定制化设计，该设计仅使用于此次召回的 4803 辆ES8 产品。

ffc3-hyzpvir4962699.jpg

以下为宁德时代声明全文：

关于蔚来部分ES8 召回事件的声明

宁德时代关注到蔚来汽车决定召回部分ES8 的公告。我们高度重视此事，将积极配合蔚来汽车的此次召回工作，维护消费者权益。

经调查发现，由于此次召回的电池包箱体和我司供应的模组结构产生干涉，在某些极端条件下可能出现低压采样线束短路风险，存在安全隐患。该批次模组采用定制化设计，该设计仅使用于此次召回的 4803 辆ES8 产品。

宁德时代始终将安全作为企业的生命线，秉承以安全为中心的宗旨，保障新能源汽车行业健康发展。

宁德时代新能源科技股份有限公司

2019 年 6 月 27 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

滴滴 滴滴聚合平台 如祺出行

滴滴聚合平台将接入如祺出行

· 滴滴 滴滴聚合平台 如祺出行
加密货币 加密货币交易所 加密货币被盗

加密货币交易所被盗总金额约13.6亿美元 2018年占59.2%

· 加密货币 加密货币交易所 加密货币被盗
产品设计 UI设计 网页设计 点击率

套路太深！这些狡猾产品设计方式 诱导用户不停的点击页面

· 产品设计 UI设计 网页设计
华为 运营商 专利 Verizon

华为宋柳平回应“向美运营商收取10亿美元专利费”：主张合理收费

· 华为 运营商 专利
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
游戏代练 高考

别人家的妈！儿子高三不能玩手机，为游戏保级请妈妈代练

· 游戏代练 高考
闲鱼 欠条 二手平台

闲鱼现26万天价欠条 主人：讨债不便，欠条“打折”卖

· 闲鱼 欠条 二手平台
AI 人工智能 婚恋网站 相亲网站

日本通过AI匹配提高结婚率 网友：不就是相亲网站吗？

· AI 人工智能 婚恋网站
游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼 虎牙 直播

游戏主播调侃地震被封号 网友：建议永久封杀

· 游戏主播 游戏主播调侃地震被封号 斗鱼
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
查看更多
﻿

编辑推荐

易观：饿了么市场份额近五成 增速行业领先

[数说]· 06月27日

华为回应“向美运营商收取10亿美元专利费”：主张合理收费

[见闻]· 06月27日

人民网联合腾讯、网易等公司发起《游戏适龄提示倡议》

[见闻]· 06月27日

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

[趣咖]· 06月27日

阿里拟再投哈啰数亿美元 2017年来第6次投资

[见闻]· 06月27日

搜狗联合北京互联网法院推出全球首个“AI虚拟法官”

[见闻]· 06月27日

蔚来汽车宣布召回4803辆ES8 免费更换动力电池包

[见闻]· 06月27日

华为何刚：P30系列上市85天全球发货量已超1000万台

[见闻]· 06月27日