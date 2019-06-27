套路太深！这些狡猾产品设计方式 诱导用户不停的点击页面

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:不管大型科技公司是否公开承认，都希望他们的网站尽可能增加用户“粘性”。而这个目的深刻影响了他们网站界面设计和服务的方式。通常这些网站采用了一系列基于心理学的设计技巧来保持点击率。



乔治敦法学院副院长Paul Ohm是这样形容引导设计，“这些界面是故意设计来操纵用户的。关键是UX或UI使用黑暗模式(dark patterns)效果会诱使用户采取正常情况下不会采取的行动。

虽然黑暗模式(dark patterns)和诱导性设计(deceptive design)术语对你来说可能是新的，但你很可能每天在不同网站平台接触到这这类型的设计。下面一起来看看一些常见的引导设计的案例。

一、无限滚动设计

当你在刷推特或Facebook看新闻，或者根据YouTube推荐看视频内容时，会发现自己完全停不下一直查看新尼尔。科技公司希望用户继续向下滚动，或者继续点击下一个视频，让用户认为下一个看到的内容会有更精彩的文章、更尖锐的评论、或更性感的视频等等。我们对此已经寻以为常，但却几乎没注意到入了设计“圈套”。

这种设计意在创造一种可来带多变奖励的精神世界，这种不可预测性让我们不停地滚动，点击，并在大脑中形成一种习惯，最终会导致强迫性行为。

《Addiction by Design(设计上瘾)》一书的作者Natasha Schüll认为，科技公司借用了博彩行业让用户上瘾的方法。比如老虎机在社交媒体出现之前就是使用了那些不可预测的奖励让玩家让玩家一小时又一小时地坐在那里。

二、分享功能设计

Facebook可以说是诱导性设计方面的“佼佼者”，它刺激用户进行更多的“连接”和“分享”，但并没有说明平台从这些活动中获得的个人数据是其巨额盈利业务的基础。

参议员Senator Deb Fischer (R-NE)表示，诱导性提示只需要点击“OK”按钮，这让用户在不知不觉中上传了联系人、信息、浏览活动、照片或位置信息。Fischer正与其他参议院发起一项法案，该法案将限制科技公司使用诱导性设计做法。

三、“心机满满”的隐私设置



许多科技公司在设计隐私设置时，尽量促使用户选择“同意”作为默认选项，而想要寻求更为隐私友好选项的用户通常必须通过复杂过程进行设置，在这多个步骤点击中还会混淆选择。Facebook隐私选择设计可能是黑暗模式中的“大师级作品”。

消费者联盟曾写过一份概括Facebook用来诱导用户分享更多信息的各种技术，这些策略包括：

(1)禁止用户在注册帐户之前更改他们的隐私设置，(2)引导用户通过一个令人困惑方式来学习如何更改他们的设置，(3)要求用户多次点击和/或滑动来更改他们的广告偏好。其次，Facebook要求用户多次点击或滑动鼠标，从而使隐私保护选项设置变得更加麻烦。第三，Facebook设定了各种隐私设置，只关注打开或允许收集和传播个人信息的设置带来的好处，而不是坏处。

Facebook这么做的主要原因就是它的整个业务是基于使用从用户那里获取的个人信息来定位广告，这些广告贡献了公司几乎所有的收入。