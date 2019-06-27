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人民网联合腾讯、网易等公司发起《游戏适龄提示倡议》

2019-06-27 15:20 稿源：站长之家  0条评论
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网吧，电脑，电竞，游戏

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:据人民网报道，昨日，人民网联合腾讯、网易、完美世界等 10 家头部游戏公司发起《游戏适龄提示倡议》，把游戏玩家分成 4 个年龄层级，并提出了相应的提示体系，包括游戏内容、类型和运营等方面的标准。年龄分层方面，此次倡议把游戏玩家分为18+、16+、12+、6+四级。六岁以下儿童不建议单独使用电子产品进行游戏。

提示体系方面，《倡议》提出了 3 点标准，即内容、游戏类型和游戏运营。

内容上采用负面清单形式。如果存在本级不应出现的内容，则可能不属于合法出版物。例如在18+一级里的产品存在“鼓励/奖励恶意PK”，即视为出现“暴力”，或者6+一级里的作品出现性暗示，就都不符合标准。

类型上为各层用户设置了推荐游戏类型，年龄越高，适用的类型越多。例如6+多是休闲益智类，18+则有大量竞技、策略、棋牌类游戏。

游戏运营上，《草案》建议针对不同年龄层级，实施不同的游戏系统、游戏时间和游戏付费等运营方式。

此外，人民网还表示，将邀请相关研究机构、媒体、领军企业组成专家委员会，持续对适龄提示标准进行修订，并对标记适龄提示的游戏进行共同论证。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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