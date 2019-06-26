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见闻

牛X！OPPO首发“透视全景屏”和“无网络通信技术”

2019-06-26 16:32 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息：今天下午，在MWC19 上海展中，OPPO首次公开展示了“透视全景屏”和“无网络通信技术”两项黑科技。据官方介绍，“透视全景屏”是OPPO自主研发的屏下摄像头解决方案。和之前的机械升降不同的是，透视全景屏将摄像头藏在了屏幕下方。

不拍照的时候，这个屏幕和普通的手机屏幕看起来没有任何区别。但当你用手机自拍的时候，手机屏幕就会切换成拍照模式，让更多光线穿过自己，到达摄像头的传感器。这样的设计在保证屏幕完整性的同时使得机身能够更加轻巧。

QQ截图20190626161827.jpg

图片来自OPPO官方微博

由于摄像头藏在屏幕下，其接收到的光线会减弱。为了保证画面质量，透视全景屏采用了高透光率材料，并通过白平衡、HDR、AI去雾等算法优化来改善照片的偏色问题。

而“无网络通信技术”则可以让OPPO手机在不依赖蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙的情况下还能正常发送信息、语音甚至是通话，并且其最远覆盖距离达 3000 米。

QQ截图20190626161803.jpg

图片来自OPPO官方微博

此外，“无网络通信技术”还支持多台设备自由组网，实现多人群聊，满足智能手机应急通信等场景需求。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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