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百度回应“通过搜索引擎填报高考志愿”：已为招生院官网提供标识认证

2019-06-26 15:52 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:今日，针对“通过搜索引擎进行高考志愿填报”一事，百度发布声明回应称，百度高度重视高考相关信息查询的权威性和准确性。从 2013 年开始，百度就启动了对考试招生院官网的保护，将各地招生院官网在搜索结果进行显著位置展示，并为官网免费提供“官网”标识认证。

此外，针对省市级别的高考志愿相关检索需求，百度也会在结果页面进行风险提示。

针对历年来虚假野鸡大学诱骗考生、非法招生的情况，近年来，百度也在根据国家权威机构公布的信息，持续排查和更新“野鸡大学名录”，方便考生和家长甄别。新一批野鸡大学名单将于明日对外公布。

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以下为百度声明全文：

针对通过搜索引擎进行高考志愿填报一事，百度特说明如下：

百度高度重视高考相关信息查询的权威性和准确性。从 2013 年开始，百度就启动了对考试招生院官网的保护，将各地招生院官网在搜索结果进行显著位置展示，并为官网免费提供“官网”标识认证。

此外，针对省市级别的高考志愿相关检索需求，百度也会在结果页面进行风险提示。

针对历年来虚假野鸡大学诱骗考生、非法招生的情况，近年来，百度也在根据国家权威机构公布的信息，持续排查和更新“野鸡大学名录”，方便考生和家长甄别。新一批野鸡大学名单将于明日对外公布。

百度将坚定不移地为考生和家长提供权威信息服务。上述相关保护关键词正在不断扩展中，力争覆盖更多检索需求。网友如果在浏览中发现任何涉嫌违规、违法信息，也可以在jubao.baidu.com进行举报投诉。

百度公司2019.06.26

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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