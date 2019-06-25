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暗网AlphaBay一版主或面临20年监禁 曾收到大量比特币付款

2019-06-25 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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犯罪

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:TNW消息，暗网黑市AlphaBay的一名版主Bryan Connor Herrell被指控在该网站关闭前，为网站销售提供了便利。

根据法庭文件显示，Herrell收到了大量比特币付款，并被指控参与诈骗腐败组织。

据报道，Herrel的服务是用加密货币支付的，他的任务是解决买卖双方之间的纠纷。他还被指控充当诈骗监控者，监控诈骗网站用户的企图。Herrell已被拘留，如果罪名成立，将面临最多 20 年的监禁。

2017 年 7 月 4 日，美国和加拿大警方在检获AlphaBay服务器后，泰国警方就逮捕了AlphaBay创始人Alexandre Cazes。然而，对Cazes的起诉因其死亡而被驳回，但对AlphaBay及其管理人员的调查仍在继续。

这不是美国当局第一次捣毁由比特币和其他加密货币资助的暗网黑市。早在 2013 年，联邦调查局关闭了丝绸之路(Silk Road)，并逮捕了丝绸之路创始人Ross Ulbricht ，Ulbricht目前正在监狱服刑。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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