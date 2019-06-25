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华为 Mate 20 X 获得中国首张 5G 终端电信设备进网许可证

2019-06-25 16:43 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6 月 25 日消息：据华为官方微博消息，华为 Mate 20 X 获得中国首张 5G 终端电信设备进网许可证。

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图片来自 @华为终端官方微博

此前华为 Mate 20 X 5G 版已经通过 3C 认证（型号为 EVR-AN00），这也是华为首款通过 3C 认证的 5G 手机。和标准版 Mate 20 X 对比，Mate 20 X 5G 版外形与前者基本一致，细节区别是 5G 版本背部有「5G」标识。

华为 Mate 20 X 5G 版搭载 5G 多模终端芯片巴龙 5000，这是全球首款单芯多模 5G 基带，基于 7nm 工艺制程打造，不仅支持 5G SA 独立及 NSA 费独立组网，还支持 4G、3G、2G 网络。

官方介绍，巴龙 5000 率先实现业界标杆的 5G 峰值下载速率，在 Sub-6GHz（低频频段，5G 的主用频段）频段实现 4.6Gbps，在毫米波（高频频段，5G 的扩展频段）频段达 6.5Gbps，是 4G LTE 可体验速率的 10 倍。

主要配置方面，华为 Mate 20 X 5G 版采用 7.2 英寸显示屏，分辨率为 2244×1080，搭载麒麟 980 处理器，后置 4000 万+2000 万+800 万三摄，电池容量为 4200mAh（标准版是 5000mAh），支持 40W 快充。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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