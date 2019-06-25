中兴获25个5G商用合同 已与全球60多家运营商展开合作

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息：继华为宣布获得 46 个5G商用合同之后，在MWC上海展期间，中兴也公布了其在5G方面的业绩。 6 月 25 日，中兴通讯宣布其在全球已经获得了超过 25 个5G商用合同，并在5G领域与全球 60 多家运营商展开合作，包括中国移动、中国电信、中国联通、Orange、Telefonica、意大利Wind Tre、奥地利H3A、MTN、印尼Telkomsel等。

来自IPlytics的统计数据显示，截止 6 月 15 日，中兴通讯向欧洲电信标准化协会(ETSI)披露了 1424 个5G基本标准专利(SEP)和专利申请，位列全球前三。同时，他们还提交了 3500 多份5G专利申请，并向国际标准化组织提交文稿 45000 多篇。其中有 7000 多份是关于5G国际标准的提案。

2019 年 2 月，中兴通讯在西班牙正式发布了首款5G旗舰手机中兴天机Axon 10 Pro， 2019 年上半年，中兴天机Axon 10 Pro 5G版在中国、德国、阿联酋、芬兰、奥地利等陆续发布。目前，中兴首款5G手机天机Axon 10 Pro已经在芬兰、阿联酋等国家正式开售。