当心！假冒马斯克和特斯拉的加密货币赠品活动骗局卷土重来

今日块讯(ChinaZ.com) 6月24日 消息:据bleepingcomputer报道，假冒特斯拉、埃隆·马斯克和约翰·迈克菲的比特币和以太坊赠品的诈骗活动正在死灰复燃。随着加密货币价格的上涨，这些骗局越来越受欢迎。



安全研究员Frost 称，在推特上正在推广的加密货币骗局已经卷土重来。这些骗局表面声称，如果向列出的地址发送0. 05 到 5 个比特币或0. 5 到 50 个以太坊，赠品最多会将返赠 10 倍的金额。

这些骗局往往通过通过假冒名人的推特账户进行推广，并包含一个指向另一个虚假的活动网站的链接。为了让虚假的网站页面看起爱更可信，网页常常包含赞扬他们从赠品中赚了多少钱的虚假评论。

假冒的媒体网站页面

据悉，假冒以太坊诈骗没有获得很多收入，但假冒的特斯拉比特币赠品骗局效果更好。该赠品活动要求用户将比特币发送到地址15g vrgxdwmf 5 y3kcc2x7wlpumGwgyr B4，截至发稿时间，该地址已收到约0. 418 个比特币。

建议大家不要参与加密货币赠品活动，一般来说，最终都是以被骗而告终。