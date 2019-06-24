云游控股以1.5亿元收购VR科技公司“头号玩咖”

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:据36氪报道，近日，港股上市公司「云游控股」完成了对「西瓜互娱」的收购，交易金额达 1.5 亿元人民币，其中包括现金和部份公司股份。完成交易后，云游控股成为西瓜互娱的控股股东，占股比例达 69.84%。

云游控股董事长汪东风表示，此次收购主要基于对 VR 市场的判断，“按十年一个代际来看，每个时代都有一个大机遇，我们认为内容产业接下来比较大的机遇是 VR。”至于为什么并购标的是西瓜互娱，汪东风表示，国内在 VR 技术、VR 硬件领域积累不深，市场尚未成熟，在此背景下，如果团队拥有硬件研发能力、渠道和落地能力、内容开发能力、能产出成型的商业模型样本，就比较有价值。

资料显示，「西瓜互娱」成立于 2015 年，为大空间 VR 技术研究、开发、运营商，旗下大空间 VR 体验馆「头号玩咖」在中国运营及筹备中的门店接近 100 家，面积普遍在 150-200 平米，遍布北京、上海、杭州、重庆、等一至五线城市。其中大部分自营，商场店居多，少量临街店和游乐中心店中店。预计 2019 年底，头号玩咖的门店数量将超过 350 家。