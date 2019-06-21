网易云音乐注册资本增加2.11亿美元 今年第二次增资

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:天眼查数据显示， 6 月 19 日，网易云音乐主体公司杭州网易云音乐科技有限公司注册资本增加了2. 11 亿美元，变为 80025 万美元。变更前，其注册资本为 58925 万美元。大股东云村有限公司100%持股。

事实上，这是网易云音乐今年第二次增加注册资本。今年 3 月 18 日，杭州网易云音乐科技有限公司注册资本就曾发生变更，由原来的 41075 万美元增至 58925 万美元。

资料显示，网易云音乐上线于 2013 年，是网易旗下的音乐产品。 2018 年 10 月 12 日，网易云音乐宣布达成新一轮融资，其中百度为战略投资方。

2018 年，为了补足自身版权资源的匮乏，网易云音乐先后和腾讯音乐、阿里音乐达成版权互授合作。

除了在音乐版权方面努力之外，网易云音乐也在尝试一些新的领域。今年 5 月，网易上线了网易云音乐上线了一款名为“云村交友”的小程序，目前这一功能还在内测当中，但基本可以确定是结合音乐属性匹配的陌生人社交玩法。