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任正非回应“华为营收下降300亿美元”：只是预测 目前营收在增长

2019-06-20 15:17 稿源：站长之家  0条评论
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华为

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:昨日，华为创始人任正非在接受外媒采访时，针对“华为营收下降 300 亿美元”一事作出了回应。

任正非表示，华为现在营收还在增长，只是预测会出现下滑，且 300 亿美元“是个很小很小的事情”。华为在中国市场的业务依旧很好，在海外的业绩也在回升，今年华为营收仍将超千亿美元。

任正非称：“只有可能是在国外的业绩出现下滑。最坏情况是下滑40%，现在还不到20%。而且这种下滑也在发生改变。消费者业务方面业绩下滑约为10%，所以不是很大。”

6 月 17 日下午，华为创始人任正非将在深圳与数字时代三大思想家的其中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·内格罗蓬特进行 100 分钟的交流和谈话。

在谈及美国制裁对华为的影响时，任正非表示，华为未来两年公司会减产，估计会下降三百亿美金，这样在今年和明年，销售收入都会在一千亿美元左右。 2021 年华为可以重新焕发勃勃生机，重新为人民为社会提供服务。因为这两年我们要进行很多版本的切换，这么多版本切换需要时间，而且需要一个磨合，需要一个时间的检验。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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