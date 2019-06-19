在国外都通过哪些网站“人肉搜索”一个人的信息？

站长之家(ChinaZ.com) 6月19日 消息:在国内，如果你想了解一个人，可能会通过微博、微信朋友圈、QQ空间等社交网络上去查找与之相关的信息。那么国外的网友们又是通过哪些网络渠道去调查或者搜索一个人的信息呢?



试试上，不管国内外，擅长利用搜索引擎就可以公开访问个人在社交网络、政府数据库和公共记录信息。

如何在互联网上免费搜索用户信息

互联网本质上是一个巨大的数据库，大多数人都有在博客上发表评论、网上论坛发帖，又或者注册Facebook等社交账号的经历。

不同的网站以不同的方式使用这些信息，下面分享 13 个国外网友用来在线查找个人信息的网站，因为可能会从不同的来源获取数据，因此结果之间可能会存在一些差异。当然，再开始搜索一个人信息前，最好先了解有关其细节，比如生日、住址等。此外，还可以对比多个网站的搜索内容，获得更精确的结果。

1. Pipl People Search

现在有很多类似Facebook、推特等可用于广泛搜索的社交网络，Pipl则可用于深度网络搜索，且搜索结果让人更为印象深刻。该网站从各种各样的网站上搜集街道地址、电话号码，甚至家庭成员信息。比如，Pipl会从Soundcloud、Last.fm以及其求职网站和谷歌等网站提取一个人的数据信息。不过，要使用Pipl的前提是，必须注册账号。

2. Google Groups

要查找“老一代”互联网用户信息最强大的工具可能就是 Google Groups了。该工具已经将超过 8 亿条Usenet信息整合到其数据库中，且可以追溯到 1981 年。

在上世纪 90 年代末互联网爆炸之前，Usenet频道是人们访问互联网的一种流行方式。大学、研究中心、科技企业和其他机构依靠Usenet进行合作等等。你不仅可以找到你要找的人，还可以了解他们当时的想法、想法和动机。

3. TruePeopleSearch

TruePeopleSearch提供了100%免费搜索”服务，通常能获得不错的搜索结果，这跟所处国家地区有很大关系。

对美国网友来说，这是一个很好的工具，只要简单地搜索一下姓名和住址，就会发现令人惊讶的深度结果。而搜索加拿大用户的话，则可以看到一些地址和电话信息。

此外， TruePeopleSearch的“Possible Associates”部分，还显示了过去大学室友、同事等的名字。毫无疑问，这是从Facebook公开信息中获取的有用信息。

4. FindPeopleSearch

和TruePeopleSearch一样，FindPeopleSearch.com主要是生成基本背景调查“预测”信息。这个网站提供了更广泛的信息，包括家庭信息，以及兄弟姐妹、其他亲人的关联内容。不过，该网站不提供北美以外的结果。

5. PeekYou

PeekYou.com则是挖掘诸如Pinterest、LinkedIn、Instagram等热门社交网站的个人信息。该网站有些混乱，因此收集的数据可能不准确。这可能是由于源数据的错误，或者名称匹配时错误导致的。