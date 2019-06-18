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见闻

赵东回应李笑来讨债：已还清本金 100万美元“补偿金”一年给完

2019-06-18 17:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:据李笑来朋友圈内容表示，赵东对他的欠款时间已经达到四年，朋友圈交流内容中并没有说明欠款金额。 4 月 9 日李笑来要求赵东还钱，此后持续到现在交谈内容基本围绕讨债一事。

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对此，赵东在微博解释了欠李笑来钱的情况大致情况。赵东称， 2013 年在车库咖啡结识笑来，那时候关系不错。我当时搞矿机、做OTC一开始做得不错，笑来投资给我 6000 个btc(起初是投资不是借款)，后来我自己的贪婪导致炒币爆仓破产，笑来出主意让我跟所有人签欠条保证返还本金，我同意并且执行了，所以笑来的投资变成了债务。到 2016 年，我和笑来约定6000btc债务变成 3600 万人民币的债务，分期还。 

赵东还表示，“ 2018 年年中已经返还所有的 3600 万本金，因为笑来支持我这么多年没给我压力，而且从币本位的角度笑来亏了，所以我同意再给笑来 100 万美元，一年内给完。笑来曾经希望将 100 万美元换成我持有的bitfinex股份或者Renrenbit股份，我没同意，因此笑来就在一次讲课中所说我没“还上”他的钱。”

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赵东还在微博中说明称，笑来认为去年”录音门”事件后，我这话对他是“捅刀”，我没这么认为，我认为我只是在帮他说句公道话，但是大家理解会意上可能有偏差。后来笑来说我没“还上”他的钱，是因为他希望债再次转“股”，我认为是不对的，我还上了约定中的本金，剩余的 100 万美元我也在按计划还，只是之前从股到债，再从债到股，再股转债都是笑来提出而且我都同意了，我只是不愿意再次把债变成股。说明情况，不想撕逼。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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