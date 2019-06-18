快手创始人内部信：2020年春节前冲刺3亿DAU

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:今日下午，快手创始人宿华、程一笑发布内部信庆祝快手 8 岁生日。在信中，宿华、程一笑称，一家肩负伟大使命的公司，需要经历巨大的挑战，需要艰苦卓绝的努力，才可能成就伟大。一家伟大的公司，需要每个人，都为之努力，为之奋斗!

对此，宿华、程一笑宣布， 2019 年 6 月 18 日起，守护未来的战斗模式开启。战斗的第一个目标： 2020 年春节之前， 3 亿DAU（日活跃用户数量）。

5 月 29 日，快手副总裁王强在第七届中国网络视听大会上透露称，目前快手日活用户已经超过了 2 亿。

以下为快手创始人内部信全文：

各位同学：

快手刚刚庆祝了 8 岁的生日。八年以来，我们一直在奔跑，我们的队伍，从最初的 4 个人，增长到了 8000 人，我们的产品，已经有两亿人每天在使用，这样的成绩，离不开每个人的付出，谢谢大家!

但是，看起来不错的数字背后，我们看到了深深的隐患：我们已经不是跑得最快的那支队伍，在长大的过程中，我们的肌肉开始变得无力，反应变慢，我们与用户的连接感知在变弱。

是的，我们对现状很不满意，松散的组织、佛系的态度，“慢公司”正在成为我们的标签。这让我们寝食难安。去年年底以来，从我们两人开始，快手管理层进行了深刻的自省和反思。

我们追问自己，初心是否仍在。在创立快手之初，我们就想清楚了快手应该成为一款怎样的产品。当时，我们认为，每一个平凡人的生活都值得被记录，被分享，被看见，被尊重。我们确信，我们从未怀疑，快手是承载这个使命的一款产品，这么多年来，我们是这么想的，也是这么做的。

什么挡住了我们的步伐?是我们自己。我们每时每刻都在思考产品如何变得更好，但我们没有意识到，公司是一个更复杂的产品，需要更多的精力、更多的耐心，毫无疑问，也需要更大的智慧去打磨，去呵护。我们内心发生了巨大的变化，如果说，一直以来，我们想成就一款伟大的产品，那么，现在，我们更想成就一家伟大的公司。

我们肩负着最大的使命，是提升每个人独特的幸福感，是带领每一个人走进未来的数字世界，是希望因为我们的存在，这个迅速变化的时代，不要落下任何一个角落，不要落下任何一个平凡人。

一家平庸的公司是没有未来的。失去未来，不仅意味着公司失去未来，我们的同学们失去未来;更重要的是，失去未来，意味着数以亿计在快手平台上努力奋斗的用户，失去原本可以改变命运的机会。这会让我们自责、懊悔甚至是羞愧难当，让我们内心永远无法安宁。

我们深信，这不是我们想要的结果，也深信这一定不是所有同学们想要的结果。

一家肩负伟大使命的公司，需要经历巨大的挑战，需要艰苦卓绝的努力，才可能成就伟大。一家伟大的公司，需要每个人，都为之努力，为之奋斗!我们，就是公司;公司，就是我们!

数亿用户在期待着我们变得更好，他们记录在这里，他们欢乐在这里，他们悲伤在这里。他们信任着我们，我们也相信我们自己。

在这里，我们宣布， 2019 年 6 月 18 日起，守护未来的战斗模式开启。战斗的第一个目标： 2020 年春节之前， 3 亿DAU。

我们期待大家，在战斗中，打出内心的勇气，最难的最痛的时候也睁着眼睛面对，用闪电的行动去回应;打出彼此的信任，在黑暗中，敢把后背交给对方，敢把托付交给对方;打出内心的相信，坚持初心，用心感知用户，创造最大社会价值。

我们将变革组织、优化结构，把追求极致、唯快不破的理念贯穿到我们每一项工作之中。让我们倾尽所有、并力向前，去战斗，去开启未来之门。

来吧!一起去战斗!

宿华 程一笑

2019 年 6 月 18 日