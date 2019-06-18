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见闻

Facebook加密货币项目Libra官网正式上线 并发布Libra白皮书

2019-06-18 17:15 稿源：站长之家  0条评论
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Facebook，脸书

今日块讯(ChinaZ.com) 6月18日 消息:让外界期待已久的Facebook加密货币项目Libra今天正式发布，Libra官网已经上线，并发布了Libra白皮书

Libra项目官方表示，其使命为建立一个简单的全球货币和金融基础设施，为数十亿人提供动力。Libra将让全球各地转移资金像发送短信一样简单和便宜。

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Libra白皮书发布介绍称，Libra由三部分组成，它们将共同努力创造一个更加包容的金融体系：

它建立在安全、可扩展和可靠的区块链之上;

它由旨在赋予其内在价值的资产储备提供支持;

它由独立的 Libra Association管理，负责进化生态系统。

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据介绍，Libra货币建立在 “Libra Blockchain”上，其货币单位称为Libra。与大多数加密货币不同的是，Libra完全由实物资产储备支撑。 Libra Reserve将为每个被创造的Libra储备一篮子银行存款和短期政府证券，建立对其内在价值的信任。Libra储备的管理目标是随着时间的推移保持Libra的价值。

Libra Association是一个独立的非营利会员组织，总部设在瑞士日内瓦。该协会的目的是协调和提供一个网络治理框架，储备和领导支持金融包容性的社会影响赠款。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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