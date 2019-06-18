微软在Mac上推出待办事项To-Do应用

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:据外媒报道，微软在 2017 年表示，为了推进自己待办事项“To-Do”应用程序，最终将关闭收购的Wunderlist公司。之后，微软分别推出了Windows、 iOS、 Android以及网页版的To-Do APP。现在，Mac也能使用该款待办事项应用了。



据悉，To-Do应用在苹果应用商店是免费的， 其发布后意味着苹果用户将不再需要依赖服务的网络应用来跟踪他们的日常任务。该款应用主要功能，包括在设备之间同步任务、附加文件、共享您列表以及设置具体时间的提醒功能等。

目前， 微软的To-Do均已经支持 Windows 10、 Mac、iOS、和Android各大平台。

有趣的是，最近苹果为Windows10 开发的全新iCloud应用正式上架Microsoft Store。苹果表示可以借助iCloud for Windows 10，可以将Windows PC的照片、视频、邮件、日历、文件以及其它重要的信息直接存储在iCloud中，并且可与iPhone保持同步，也可以在PC上直接对其进行管理。